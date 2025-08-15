ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Ако преговорите в Аляска минат добре, може да има тристранна среща за Украйна

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта в Украйна. Но тя ще се случи при условие, че разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп дадат положителен резултат. Това предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс. 

Разговорите между президентите на Русия и САЩ може да продължат общо 6-7 часа, предположи Песков, цитиран от БТА. Той отбеляза, че съветници на двамата президенти ще участват в срещите, които се е очаквало да бъдат на четири очи между Путин и Тръмп.

