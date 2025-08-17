Тръмп постоянно показва “невижданото досега”, лидерката на Италия е просто “Джорджа”

Володимир Зеленски искаше оръжия, а не превоз и накара света да каже "Слава на Украйна"

Като нищо, виждано досега е фраза, която американците са чували стотици пъти. Кралят на политическото шоу - президентът на САЩ Доналд Тръмп, я е превърнал в запазената си марка, след като обяви свое бъдещо действие.

Той я поднася с гарнитура от вярвайте ми, невероятен, неповторим. Готов е и ако го нападнат, че ще има проблеми с плана му. Fake news e изричано от лидера на свободния свят повече пъти, отколкото Бонд, Джеймс Бонд, си е поръчвал водка-мартини. Разклатено, не разбъркано.

Бежанците са любима тема на Тръмп. Той говори за мигрантско нашествие и мигрантска престъпност. Още преди първия си мандат бе открил и оръжието, с което да ги спре - стена. Тя ставаше по-голяма всеки път, когато някой атакуваше Тръмп за нея.

Мигрантите бяха най-честият противник и на италианската премиерка Джоржа Мелони. Странен враг за лидерката на партия, чието име е “Братя на Италия”. Затова г-ца Мелони леко смени врага, спря се на каналджиите. Тя не просто води война срещу трафикантите, о, не! Тя се бори с робовладелците на XXI век. По този начин една безкомпромисна политика се превръща в хуманитарна мисия. Да, война е! Наистина ли можем да кажем, че е солидарност да приемаме с приоритет не тези, които наистина имат право, а тези, които могат да си позволят да платят на тези трафиканти, позволявайки на тези престъпници да установят кой има право да бъде спасен и кой не?, е само пример за това как неомъжената майка, която иначе е против извънбрачите деца, води битка с мигрантите, уж сражавайки се с трафикантите. Тя получи бойната си закваска срещу друг опонент, преди да седне в креслото на Палацо Киджи.

Non saremo schiavi di Bruxelles, обещаваше на различни свои манифестации непозната синеока блондинка, която щеше да стане втората най-влиятелна жена в света след Тейлър Суифт. И не излъга - днес Италия не просто не е роб на Брюксел, а е лидерът на Европа. Тя го постигна с прости думи.

Аз съм Джорджа. Жена. Италианка. Майка. Християнка. Колкото повече казваше това на всяка своя изява, толкова повече г-ца Мелони се приближаваше към поста на премиерка на Италия. Заради простичкия ѝ стил опонентите ѝ я нарекоха La Pesciarola - Продавачката на риба, но думите на Момичето от предградията докоснаха италианците и днес госпожицата е лидерът на Европа.

Тя завзе неформалната позиция от френския президент Еманюел Макрон. Той говореше за европейски суверенитет и предупреждаваше, че Европа може да умре, но успя ли да събуди един континент от летаргията му? Не му помогна и шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която говореше за солидарност, единство и зелен преход с увлекателността на отегчен професор, изнасящ милионната си лекция по счетоводство.

Докато хората превключваха канала при нейната поява, един политик без костюм накара всички да превъртат речите му. Имам нужда от боеприпаси, не от превоз, отвърна Володимир Зеленски на всички лидери, които му предложиха убежище и самолет. Украинският президент не спира да казва едно, откакто преди повече от 3 години Русия нахлу в страната му за “тридневна специализирана военна операция”. Слава на Украйна изрекоха всички демократични държавни глави.

Неговият враг - руският президент Владимир Путин, смята за свой опонент западната хегемония на колективния Запад. В речите му Русия е крепост, обсадена от разложението на Запада, а историята и правото са щит срещу външното вмешателство. Затова той защитава своя суверенитет, пък макар и на територията на друга суверенна държава.

Нямаме намерение да прекрачваме границата, пък е запазена фраза на външния му министър Сергей Лавров, който явно гледа стара карта и затова не разбира, че войските на страната му са отвъд нейните граници. Той говори за контакт, справедливост и международно право. В паузите, типични за говора му, прозира насмешка, като в учтива, но хладна нота, изпратена на противника.