Тръмп: Ако срещата с Путин не върви добре, ще си тръгна

Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1", че ако неговата среща с руския му колега Владимир Путин не върви добре, той ще си тръгне, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Планирано е двамата да разговарят във военната база "Елмендорф-Ричардсън" град Анкоридж, в американския щат Аляска, която е насрочена за 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).

"Ако срещата с Тръмп не върви добре, ще стана и ще си тръгна", заяви Тръмп, като в същото време посочи: "Европа не може да ми казва какво да правя. Искам да видя как огънят (в Украйна) спира. Няма да съм щастлив, ако това не стане днес."

"Не знам (какъв резултат) би направил срещата (с Путин) успешна", каза Тръмп.

"Няма нищо сигурно", отбеляза той и добави: "Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня."

 

 

