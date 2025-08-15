Тръмп кацна в Аляска преди началото на историческата среща на върха с Путин (На живо)

Американският президент Доналд Тръмп току-що кацна в Аляска малко преди начало на историческата среща на върха с руския му колега Владимир Путин.

Той е придружаван от държавният секретар Марко Рубио, министърът на търговията Хауърд Лътник, министърът на финансите Скот Бесент, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, министърът на отбраната Пит Хегсет и председателят на комитета на Обединените началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Дан Кейн.

Малко след това се очаква да пристигне и самият Владимир Путин. Тръмп ще го посрещне на летището в Анкръридж, след което двамата ще позират за снимки пред медиите. Руската делегация включва: помощникът на руския президент Юрий Ушаков, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на държавния глава по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Украинският президент Володимир Зеленски няма да бъде на срещата на върха. По-рано Тръмп оцени вероятността за неуспешен изход на разговорите на 25%. В този случай, според него, САЩ възнамеряват да наложат санкции срещу Русия. Същевременно той предположи, че няма да е възможно да се постигне незабавно прекратяване на огъня.

"Предсказването на резултата от преговорите би било голяма грешка", подчерта прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по повод думите на републиканеца.