Вагон се откъсна от влак след тежка катастрофа в Дания, един човек загина

Един човек загина, а няколко бяха ранени, след като влак се сблъска с превозно средство и дерайлира в Южна Дания Снимка: Twitter/@eSPAINews_

Един човек загина, а няколко бяха ранени, след като влак се сблъска с превозно средство и дерайлира в Южна Дания. Инцидентът се случи тази вечер, съобщи датската полиция.

Снимки от мястото на инцидента, публикувани от датската телевизия TV2, показват, че един от вагоните е откъснат от влака и се намира настрани.

Полицията съобщи, че от 95-те пътници във влака, един е загинал, а няколко са били ранени. Двама от ранените са били откарани с хеликоптер, посочиха от полицията в региона Южна Ютландия в прессъобщение, цитирано от bTV.

Инцидентът е станал, когато влакът се е ударил в превозно средство на жп прелез, заявиха от националния железопътен оператор Banedanmark в "Екс" (бившия Twitter).

Държавният железопътен оператор на Дания, DSB, отделно съобщи, че е преустановил всички пътувания между градовете Клиплев и Тинглев, близо до границата с Германия.

