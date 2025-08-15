ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 м...

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21116153 www.24chasa.bg

Бивш кмет е първата жертва на горските пожари в Португалия

1928
Пожар в Португалия Снимка: Ройтерс

Горските пожари в Португалия взеха първата си жертва днес. Това предаде Франс прес, като се позова на пресцентъра на португалския президент.

Инцидентът е станал в източния град Гуарда, пише БТА.

"В ранния следобед президентът на републиката поднесе искрените си съболезнования на председателя на община Гуарда за смъртта на бившия кмет Карлос Дамазо - жертва на пожар, в чието потушаване е участвал", пише в прессъобщението, публикувано на сайта на президента Марсело Ребело де Соуза.

В текста се посочва, че държавният глава е прекъснал отпуската си, за да следи "сериозната ситуация с пожарите в селските райони".

Пожар в Португалия Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)