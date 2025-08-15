Тръмп посрещна Путин в Аляска (На живо)

Американският президент Доналд Тръмп посрещна руския си колега Владимир Путин в Аляска. Републиканецът го приветства на летището в Анкъридж.

Двамата лидери излязоха едновременно от правителствените си самолети, които бяха застанали един срещу друг. После се ръкуваха и демонстрираха приятелски отношения. След това си казаха няколко думи като в един момент президентът Тръмп се наведе и потупа ръката на Путин, докато отново си стискаха ръцете. Руснакът говореше на английски.

Накрая лидерите се качиха в една и съща лимузина, което е кратка, но уникална възможност те да останат насаме преди срещата, на която ще бъдат придружени от най-близките си сътрудници.

Самолетът на руския лидер беше придружен от няколко американски изтребителя. Вече на земята Путин го очакваше дълг червен килим, който се простираше от пистата до сградата на летището. По неговото протежение бяха разположени някои от най-новите американски военни самолети - символично напомняне за мощта на САЩ. Това може би е послание от страна на Тръмп, че от тази среща има два изхода - този на мира или този на санкциите.

Интересен детайл от първата среща на президентите е, табелката watch your step (внимавай къде стъпваш), която беше окачена на стълбите, по които Доналд Тръмп слезе от Еър Форс 1. Това допълва символиката на историческото събитие, на което е възможно да се реши съдбата на Украйна. Освен това напомня, че отвъд

Путин и американският му колега се срещат днес по повод войната в Украйна. От Кремъл предупреждават, че преговорите може да продължат поне 7 часа. Двамата ще говорят за първи път на четири очи от 6 години насам. След края на разговорите ще има официална пресконференция.

В руската делегация участват още: помощникът на Путин Юрий Ушаков, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на държавния глава по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

От американска страна: държавният секретар Марко Рубио, министърът на търговията Хауърд Лътник, министърът на финансите Скот Бесент, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, министърът на отбраната Пит Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.

По-рано днес Тръмп каза, че няма да преговаря от името на Украйна и ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е изключен от преговорите и предупреди, че решенията, взети в негово отсъствие, ще бъдат безсмислени.

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., като десетки хиляди войници загинаха и от двете страни.

