ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 м...

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21116386 www.24chasa.bg

Дейвид Лами преди срещата Тръмп-Путин: Великобритания изцяло подкрепя Украйна

1516
Дейвид Лами Снимка: X/ @BowesChay

Великобритания изцяло подкрепя Украйна. Това заяви британският министър на външните работи Дейвид Лами преди срещата в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин. Двамата ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

Лами разговаря с украинския си колега Андрий Сибига и потвърди ангажимента на правителството в Лондон да работи със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир. 

"Обединеното кралство подкрепя Украйна в този важен ден за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност", написа Лами в публикация в "Екс". "Днес, в разговор с Андрий Сибига, аз отново изразих нашата трайна подкрепа и ангажимент да работим със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир", добави той. 

От своя страна Сибига похвали Великобритания за "принципната му позиция в подкрепа" на страната му. Украинският външен министър заяви, че разговорът му с Лами е бил "значим" и че целта е била "осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна". 

"Ценя високо лидерството на Обединеното кралство в (т. нар.) коалиция на желаещите и принципната му позиция в подкрепа на Украйна", написа Сибига в "Екс". "Фокусираме се върху съвместните дипломатически усилия за постигане на истински мир за Украйна и цяла Европа ... Обсъдихме и начини за по-нататъшно увеличаване на помощта за Украйна, включително дългосрочната финансова помощ", подчерта украинският външен министър. "Ние сме единни в защитата на нашата обща сигурност и демократични ценности", добави той. 

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време. Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. 

 

 

Дейвид Лами Снимка: X/ @BowesChay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)