"Голям прогрес" на срещата Тръмп - Путин в Аляска, но няма съгласие за мир в Украйна

"Следващият път в Русия", пошегува се руският президент след края на разговорите си с Тръмп

Голям прогрес, но без мир. Така завърши историческата среща Тръмп - Путин. Двамата си стиснаха ръцете, но войната в Украйна остава. Разговорите продължиха малко по-дълго от два часа и се проведоха във военната база Елмендорф - Ричардсън в Аляска.

"Нашите преговори се осъществиха в конструктивна атмосфера на взаимно уважение. Те бяха много задълбочени и изключително полезни. Искам да благодаря още веднъж на моя американски колега за предложението да дойда тук", заяви руският президент Владимир Путин след края на дискусиите си с американския му колега Доналд Тръмп.

Той откри пресконференцията пред медиите като започна с дълги обяснения за историческите и дипломатическите отношения между САЩ и Русия.

„Ние сме са само на 4 км един от друг, което ни прави много близки съседи", започна руския лидер.

Той продължи с описание на историята на Аляска, която е била част от територията на Русия, преди да бъде продадена на САЩ в средата на 19 век.

По отношение на централната тема, а именно за приключване на войната в Украйна, стопанинът на Кремъл обясни, че страната му е искрено заинтересована от този въпрос и намекна, че преговорите от Анкъридж са отправна точка за края на кръвопролитията.

"Ситуацията в Украйна е свързана с фундаментални заплахи за нашата сигурност. Освен това, ние винаги сме считали украинския народ, и аз съм го казвал многократно, за братски. Колкото и странно да звучи в тези условия. Ние имаме едни и същи корени и всичко, което се случва, е трагедия за нас. И ужасна рана. Ето защо страната е искрено заинтересована да сложи край на това", каза той.

Руснакът обвини бившия американски президент Джо Байдън за конфликта

и настоя, че ако Тръмп беше на негово място, войната нямаше да се случи.

"Бих искал да ви напомня, че през 2022 г., по време на последния контакт с предишната администрация, се опитах да убедя моя предишен американски колега, че ситуацията не трябва да се доведе до точка, от която няма връщане назад, когато става въпрос за военни действия. И тогава казах съвсем директно, че това е голяма грешка", заяви Путин в заключение на изявлението си пред пресата.

Тръмп започна становището си като заяви, че е бил постигнат голям прогрес.

"Имахме изключително продуктивна среща и се споразумяхме по много точки, като остават само няколко. Някои от тях не са толкова значими. Една от тях вероятно е най-важната, но имаме много добри шансове да постигнем съгласие по нея. Не успяхме да постигнем съгласие, но имаме много добри шансове да го направим. Няма сделка, докато няма сделка", обясни републиканеца.

"Ще се опитаме да приключим с това. Винаги съм имал фантастични отношения с президента с Владимир",

добави той.

Нито Тръмп, нито Путин обясниха подробностите относно какво са обсъждали. Американецът отбеляза, че ще разговаря със съюзниците от НАТО в най-кратък срок.

"Скоро ще се обадя на НАТО. Ще се разкажа какво е обсъждано на различни хора, които смятам за подходящи. И, разбира се, ще се обадя на президента Зеленски и ще го информирам за днешната среща. В крайна сметка решението е тяхно", подчерта Тръмп.

Путин на свой ред предупреди европейските сили да не се намесват. Той каза, че очаква Киев и съюзниците му да отговорят по конструктивен начин и да не създават пречки след разговорите му с Тръмп. Руснакът също така заяви, че очаква от тях да не се опитват да попречат на постигането на напредък чрез провокации или задкулисни интриги.

След като приключиха с изявленията си двамата лидери отказаха да дадат възможност на журналистите да им зададат въпроси. Обаче в един момент Путин реши да се пошегува, че следващата среща трябва да се проведе в Русия

"Следващия път в Москва", обърна се с усмивка и на английски стопанинът на Кремъл към републиканеца.

"Това е интересно, ще ми се наложи да се потрудя малко за това. Но ми се струва, че е възможно да се случи", отвърна американският държавен глава на предложението.

В крайна сметка изводът от историческото събитие днес остана неясен. Въпреки формалностите и привидния приятелски дух на разговорите войната в Украйна продължава и до сделка не се стигна. Преди два дни американският лидер заплаши, че Русия ще бъде изправена пред тежки последствия, ако не се съгласи на примирие след двустранната среща. След това допълни, че ако остане доволен, ще настоява Путин и украинският лидер Володимир Зеленски да се видят незабавно. За сега нищо от това не се случи.

Говорейки на борда на „Еър Форс 1", докато летеше към Анкъридж, президентът заяви, че неговата мисия е нищо по-малко от това да спре убийствата и поиска бързо да бъде постигнато примирие между Русия и Украйна.

"Не знам дали ще стане днес, но няма да съм доволен, ако не стане. Всички казват, че това не е възможно, но аз искам убийствата да спрат", заяви той.

До срещата се стигна след седмици на нарастващо напрежение между САЩ и Русия. В началото на юли Тръмп изрази силното си разочарование от нежеланието на Путин да спре боевете в Украйна.

"Много хора умират и това трябва да спре. Путин ни баламосва, ако искате да знаете истината. Той е много мил през цялото време, но в крайна сметка това се оказва безсмислено", оплака се републиканеца по време на правителствено заседание.

След това на 14 юли той се опита да притисне Москва да седне на масата на преговори, като й даде 50 дни да сключи примирие или да се изправи пред жестоки вторични санкции. Tе трябваше да бъдат под формата на вторични мита от 100% срещу Кремъл и неговите търговски партньори. Въпреки това не последва реакция от руснаците, които продължиха да нанасят унищожителни бомбардировки над цивилното украинско население.

По-късно президентът на САЩ съкрати срока на ултиматума си до десет дни, като от Белия дом уточниха, че санкциите ще бъдат въведени на 8 август.

"Мислех, че сме уредили това многократно, а след това президентът Путин излиза и започва да изстрелва ракети по някой град като Киев и убива много хора в старчески домoве или нещо подобно. Ще намаля крайния срок, защото мисля, че вече знам какъв ще бъде отговорът (бел. авт.: има предвид намеренията на Питон да спре войната.).

Два дни преди свършека на крайния срок, на 6 август за Москва замина специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Владимир Путин. Кремъл определи визитата като продуктивна и призна, че е получил "приемливо" предложение от САЩ относно уреждането на конфликта в Украйна.

Според полското издание Onet, Уиткоф бил предложил на Путин да сключи споразумение за прекратяване на огъня, а не за мир, признаване на териториалните придобивки на Русия и отмяна на повечето санкции. Не се говори за неразширяване на НАТО и прекратяване на военната помощ за Украйна, отбеляза порталът.

На 6 август Индия се превърна в първия икономически съюзник на Русия, който беше ударен от санкциите, независимо че крайния срок още не беше минал. Ню Делхи беше наказан с 25% вторични мита върху вноса на руски петрол. Премиерът на страната Нарендра Моди обеща, че ще направи всичко възможно, за да защити интересите на страната си.

На 8 август ултиматумът на Тръмп не се реализира, но за сметка на това републиканецът обяви новината за днешната среща. По-късно стана ясно, че американското министерство на финансите е облекчило част от санкциите срещу Москва до 20 август.

Очаквайте подробности!