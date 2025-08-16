ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш съветник на Тръмп: Той не загуби, но Путин явно спечели

Американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския си колега Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп, заяви, че е ясно кой е излязъл победител от днешната среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин. Двамата лидери направиха кратки изявления след важната си среща днес в Аляска.

„Тръмп не загуби, но Путин явно спечели“, каза Болтън и добави, че „Тръмп не постигна нищо, освен още срещи“. 

Путин, от друга страна, „е направил голяма крачка към възстановяването на отношенията, което винаги съм смятал за негова основна цел“, каза Болтън, цитиран от bTV.

„Той избегна санкциите. Не е изправен пред прекратяване на огъня. Следващата среща не е насрочена. Зеленски не е бил информиран за нищо от това преди пресконференцията. Далеч не е приключило, но бих казал, че Путин постигна повечето от това, което искаше. Тръмп постигна много малко“, каза Болтън.

Четете още

