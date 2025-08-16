В писмо до Путин Мелания Тръмп пита за отвлечените деца на Украйна

Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде "Ройтерс.

„Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска", съобщиха представители на Белия дом пред репортер на агенцията, без да разкрият подробности от съдържанието на писмото. Според тях в него е засегната темата за отвличането на деца по време на войната. Путин и Тръмп в началото на срещата си в Анкоридж. СКРИЙНШОТ: БНТ

Киев неведнъж е определял отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии, без съгласието на родителите или настойниците им, военно престъпление, което според дефиницията на ООН е геноцид. Тезата на Кремъл е, че армията така предпазва децата от опасностите на военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН посочи, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.