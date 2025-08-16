Френските медии: След Аляска Путин се върна на дипломатическата сцена

Водеща тема за френските издания днес е срещата на върха на президентите на САЩ и на Русия, състояла се вчера в Аляска. Темата е особено актуална във Франция предвид подкрепата на Париж за Украйна и това, че френският президент Еманюел Макрон поддържа добри отношения с държавните глави на Украйна и на САЩ, а неотдавна разговаря по телефона и с Владимир Путин.

Освен това Париж заедно с Лондон е съинициатор на "Коалицията на желаещите", която трябва да даде гаранции за сигурността на Украйна след влизане в сила на евентуално споразумение за мир там, пише БТА.

Тръмп предложи на Путин едно добре хореографирано завръщане на дипломатическата сцена, отбелязва „Фигаро". Той разпъна червен килим и организира прелитане на бомбардировачи В2 и на изтребители, за да посрещне Владимир Путин на летището. В социалните медии тази сцена породи незабавно критики от страна на противниците на американския президент, които казаха, че тя е отразявала прекалено голямо уважение към господаря на Кремъл. Привържениците на Доналд Тръмп, напротив, видяха в това желание чрез военната мощ на САЩ да бъде впечатлен руският президент, известен като експерт по психологически натиск, допълва изданието.

Фактът, че руският лидер, срещу когото има издадена заповед за арест от страна на Международния наказателен съд и който е подложен на множество санкции в много страни, се осмелява да напусне Русия, сам по себе си е изключителен. Но да го направи, за да бъде посрещнат с всички почести в САЩ, беше напълно немислимо преди завръщането с гръм и трясък на Тръмп в Белия дом, който се отклони от проукраинската линия на своя предшественик Джо Байдън, допълва вестникът. Бившият президент от Демократическата партия искаше да превърне господаря на Кремъл в парий след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., добавя френският вестник.

Според „Монд" от срещата на върха в Аляска трябва да се запомнят няколко неща. След близо три часа разговори в присъствието на своите съветници, руският и американският президент дадоха кратка пресконференция – около 12 минути – на която се изказаха поред на фона на надпис „Pursuing Peace" („В търсене на мир"). След това те се разделиха, без да отговорят на въпросите на журналистите в препълнената зала на военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж. Тръмп говори за „много продуктивна" среща, Путин – за „конструктивен" разговор, но нито един от двамата лидери не даде никакви подробности за възможно мирно уреждане на войната в Украйна, започнала преди повече от три години с руската инвазия. „Не сме стигнали дотам, но сме постигнали напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви американският президент. „Ние постигнахме съгласие по много въпроси", добави Тръмп, без да дава подробности. „Остават само няколко точки, някои от които не са много важни, но една от тях вероятно е най-важната", добави той. Тръмп заяви, че скоро ще се обади на лидерите на страните от НАТО, както и на украинския президент Володимир Зеленски. Путин заяви, че се надява онова, за което са се разбрали с Тръмп да отвори „пътя към мира в Украйна", без да уточнява за какво са се разбрали. „Надяваме се, че Киев и европейските столици ще приемат всичко това в конструктивен дух и няма да създават пречки, нито ще се опитват да подкопаят очаквания напредък с провокации или задкулисни интриги", продължи Путин. „За да бъде уреждането на украинския въпрос трайно и дългосрочно, всички дълбоки причини за кризата трябва да бъдат отстранени", заяви още Путин. Русия счита желанието на Украйна да се присъедини към НАТО и в по-общ план разширяването на западния военен алианс до границите й като екзистенциална заплаха. „Легитимните опасения на Русия трябва да бъдат взети под внимание и трябва да бъде възстановено справедливото равновесие в областта на сигурността в Европа и в света като цяло", заяви лидерът на Кремъл. „Мисля, че днешните договорености ще бъдат отправна точка не само за решаването на украинския въпрос, но и за възстановяването на търговските и прагматични отношения между Русия и САЩ", добави Путин. „Вероятно ще се видим отново много скоро. Много благодаря, Владимир", заключи Тръмп, на което руският президент отговори: „Следващия път в Москва". Поканата изглежда зарадва републиканеца: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир", каза той.

„Франс 24" отбелязва, че срещата на върха в Аляска е била „зрелищно завръщане на Путин". И дума не може да става Тръмп да признае, че се е провалил по някакъв начин, напротив когато той говори за срещата, той й дава оценка 10 от 10 и казва, че сега постигането на споразумение зависи от Зеленски, но и, че европейците трябва да вложат повече усилия в процеса.

Бе Еф Ем Те Ве откроява това, че след срещата си с Тръмп Путин е поискал гарантиране на сигурността на Украйна и е призовал да се проправи път към мира, което изглежда като малко странно изявление след три години на война в Украйна, подета от руския лидер. Срещата на върха в Аляска не доведе до никаква конкретна новина, нещо, което беше очаквано особено много. По време на пресконференцията Путин и Тръмп не споменаха прекратяването на огъня, не говориха за военната ситуация в Украйна или за евентуална тристранна среща със Зеленски. Тръмп се показа оптимист, но не навлезе в конкретика, допълва медията.

Президентът на САЩ, който обича толкова много да се представя като решителен преговарящ, заяви по време на общата пресконференция с Путин, че остават много малко въпроси за уреждане, но един от тях вероятно е най-важният, без да казва кой е той, отбелязва Франс прес. Двамата лидери прекараха общо 6 часа в Аляска. Тръмп, който си беше поставил за цел много бързо да организира тристранна среща с участието на Путин и Зеленски и да постигне прекратяване на огъня, не спомена нищо от това, докато даде пресконференция редом с Путин след края на срещата им. Но в интервю за „Фокс нюз" той заяви, че едно споразумение за край на войната зависи наистина от президента на Украйна. С руския си колега Тръмп нямаше този предизвикателен тон, който имаше преди срещата, когато заплаши за затръшне вратата и да си тръгне, ако разговорите стигнат до задънена улица, или когато уверяваше, че Путин няма да хитрува пред него. Тръмп, който заплаши Русия със сериозни последствия, ако тя не сложи край на войната, уточни сега, че не обмисля непосредствени мерки в тази насока. А Путин в същия сърдечен регистър заяви, че се надява разбирателството, постигнато в Аляска, да донесе мир в Украйна. Тръмп и Путин се разделиха, без да представят план за Украйна, обобщава Франс прес.