Въвеждат извънредни мерки по пътищата в Гърция за Успение Богородично

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въвеждат засилени мерки за пътна безопасност в Гърция по повод тридневния празничен период около 15 август – Успение Богородично.

Полицията активира извънреден план, който обхваща цялата страна – от магистралите до големите градове.

Целта е да се предотвратят инциденти и да се облекчи трафикът, който традиционно е особено натоварен по това време.

Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква, а гърците имат специално отношение към него. На този ден в Гърция не се работи, организират се големи празненства и панаири по общини, пише bTV.

Именно затова гръцката полиция засилва контрола по пътищата в цялата страна. В сила е специален план за извънредна пътна безопасност, който ще действа през целия празничен период.

Полицаи ще има на ключови места – по магистралите, националните пътища, входовете и изходите на големите градове, както и на летищата, гарите и пристанищата.

Целта е превенция на тежки катастрофи, особено в райони с повишен риск.

Ще се извършват масирани проверки за превишена скорост, шофиране под въздействие на алкохол, използване на мобилен телефон по време на движение, както и за липса на колан или каска.

Допълнително, за да се облекчи движението, е въведена временна забрана за камиони над 3,5 тона по основните пътища.

Изключения се правят за превоз на бързоразвалящи се стоки, животни, медицински доставки, противопожарни материали и обществения транспорт.