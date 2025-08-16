Вижте суперекстрите на "Звяра", където Тръмп и Путин разговаряха насаме

По време на историческата си среща в Анкоридж, Аляска президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин нарушиха всички правила и протоколи за сигурност, качвайки се в свръхсекретния "Звяр". Това е прякорът на легендарния кадилак на американския държавен глава, който тежи над 9 тона.

Возилото е 7-местно, прилича на Cadillac XT6, но значително се отличава от него по конструкцията и особените си "екстри". Лимузината "Звярът" на Тръмп издържа на взривове и куршуми, освен това е с херметична защита. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

Лимузината е снабдена с модерна система за подаване на кислород и е заредена с банки кръв с кръвната група на Доналд Тръмп в случай на спешен инцидент. Освен това е херметизирана и може да издържи на сериозни химически атаки.

Автомобилните гуми също не са какви да е, а пневматични run-flat. Това означава, че дори да спаднат по време на движение, возилото безпроблемно ще продължи да се движи. Освен това са със специално покритие, което ги прави неуязвими за обичайните проблеми, с които се сблъскват останалите шофьори.

Кадилакът е съоръжен и с устройства за нощно виждане, но по-интересното е, че от него могат да се пускат гъсти димни завеси с цел прикритие и избягване на евентуални нападения.

В случай на нужда мощното возило може да разпръсква и маслени петна като защитни мярка срещу агресори.

Известно е, че автомобилът е брониран с алуминий, керамика и стомана. Стените са с дебелина 20-ина сантиметра, многослойните стъкла са 13 см, а вратите 30 см. Според някои тяхното тегло е колкото на тези на самолетите Boeing 757, като те са електрифицирани по такъв начин, че когато са заключени, проникването отвън е невъзможно.

Благодарение на всички тези мерки и различни покрития се смята, че лимузината е с най-висока степен на защита от куршуми и взривове.

Нещо повече, двигателят е покрит със специална пяна, което би предотвратило евентуален инцидент при сериозна атака.

И тъй като конструкцията е изключително тежка, тя е поставена върху шаси на камион на General Motors.

Технологията и всичко в тези автомобили, обслужващи президента на САЩ е секретно и след излизането им от употреба те се унищожават.