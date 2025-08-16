Пострадалите от земетресението в Тибет започнаха да получават новите си безплатни домове

2578 домакинства от окръг Тингри, префектура Шигаце в автономния район Тибет се преместиха в новопостроените си домове, пише КМГ. Те са първите от 12-те хиляди, които пострадаха след земетресението от 7 януари с магнитуд 6,8 по Рихтер, което отне живота на 126 души и унищожи хиляди домове.

Дизайнът на новите къщи взема предвид навиците на местните хора и действителните нужди, като повечето домове са възстановени на първоначалните си места, но изключения са направени за къщи, разположени по протежение на земетръсния пояс или в райони, уязвими на свлачища или наводнения. Новите къщи са проектирани да издържат на земетресения с интензитет 8 по сеизмична скала.

Новите къщи варират от 35 до 260 квадратни метра и се разпределят за домакинства според размера на семейството. Всяка къща е оборудвана с кухня, баня с душ и слънчева система за отопление на водата. В опит да облекчи тежестта на жителите, местната власт ще субсидира 25% от разходите за мебели и уреди.

Според плана за реконструкция още 8300 жители от 1145 семейства ще се преместят в новите си домове до 20 август. Всички останали жители ще се преместят до края на октомври тази година.