ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21117720 www.24chasa.bg

Тайконавтите от „Шънджоу-20“ завършиха третата серия от извънкорабни дейности

КМГ

1056
Екипажът на „Шънджоу-20" приключи третата серия от извънкорабни дейности в рамките на мисията си в петък Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Екипажът на „Шънджоу-20" приключи третата серия от извънкорабни дейности в рамките на мисията си в петък, съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA), цитирана от КМГ.

Триото тайконавти Чън Дун, Чън Джунжуей и Уан Дзие, работиха около шест часа и половина и завършиха всички възложени им задачи в 22:47 ч. (пекинско време), подпомагани от роботизираната ръка на космическата станция и наземен екип.

Чън Дун и Уан Дзие проведоха дейностите извън кораба. Те завършиха инсталирането на устройства за защита от отломки и спомагателни съоръжения, както и инспекцията и поддръжката на външно оборудване.

Към днешна дата Чън Дун е завършил шест серии извънкорабни дейности, което означава, че е изпълнил най-много задачи в открит космос от всички китайски тайконавти.

Екипажът на „Шънджоу-20" е завършил половината от своята мисия в космоса и отбелязва стабилен напредък в различни космически научни експерименти. Следващата стъпка е да се съсредоточат върху научни изследвания и технологични тестове в ключови области като космически биологични науки, фундаментална физика на микрогравитацията, космическо материалознание, космическа медицина и съвременни аерокосмически технологии.

Екипажът на „Шънджоу-20" приключи третата серия от извънкорабни дейности в рамките на мисията си в петък Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)