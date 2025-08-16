ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултатът от срещата Тръмп-Путин - виж оживялата ...

КМГ: Изложба разкрива решаващата роля на ККП във войната срещу японската агресия

В нея са представени над 340 ценни архивни документа за важни събития и битки по време на войната Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Тематична изложба, фокусирана върху решаващата роля на Китайската комунистическа партия (ККП) за победата на китайския народ във войната срещу японската агресия, бе открита за посетители в Пекин, пише КМГ.

Изложбата, организирана съвместно от Националната архивна администрация на Китай и Музея на ККП, ще продължи до края на тази година в музея.

В нея са представени над 340 ценни архивни документа за важни събития и битки по време на войната за съпротива срещу японската агресия, както и поредица от ръчно написани писма, речи и надписи на по-старото поколение лидери на ККП.

С панорамна гледка към този период от историята, изложбата подчертава ролята на ККП като стълб на 14-годишната война за съпротива срещу японската агресия и нейния значителен принос към световната антифашистка война.

Целта на изложбата е да помогне на обществеността да разбере основната роля на ККП в ръководенето на китайския народ в борбата за национална независимост и освобождение.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

