КМГ: Изложба разкрива решаващата роля на ККП във войната срещу японската агресия

Тематична изложба, фокусирана върху решаващата роля на Китайската комунистическа партия (ККП) за победата на китайския народ във войната срещу японската агресия, бе открита за посетители в Пекин, пише КМГ.
Изложбата, организирана съвместно от Националната архивна администрация на Китай и Музея на ККП, ще продължи до края на тази година в музея.
В нея са представени над 340 ценни архивни документа за важни събития и битки по време на войната за съпротива срещу японската агресия, както и поредица от ръчно написани писма, речи и надписи на по-старото поколение лидери на ККП.
С панорамна гледка към този период от историята, изложбата подчертава ролята на ККП като стълб на 14-годишната война за съпротива срещу японската агресия и нейния значителен принос към световната антифашистка война.
Целта на изложбата е да помогне на обществеността да разбере основната роля на ККП в ръководенето на китайския народ в борбата за национална независимост и освобождение.