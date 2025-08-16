ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби...

Зеленски отлита за Вашингтон след час и половина разговор с Тръмп, срещат се в понеделник

Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в "Екс", че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон.

Целта на разговорите е да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната.

Разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска е продължила повече от час и половина, информира украинският президент.

Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.

