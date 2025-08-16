Зеленски отлита за Вашингтон след час и половина разговор с Тръмп, срещат се в понеделник

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в "Екс", че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон.
Целта на разговорите е да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната.
Разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска е продължила повече от час и половина, информира украинският президент.
Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
