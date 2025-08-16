Какво всъщност се случи на срещата Тръмп-Путин в Аляска (Видео, снимки)

Шоуто на Влад и Дон - така "Дейли мейл" определи накратко срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, завършила с класическа патова ситуация.

Според Путин двамата са постигнали „разбирателство" и зловещо предупреди Европа да не „торпилира зараждащия се прогрес", отбелязва медията.

За Тръмп срещата била историческо постижение, тъй като успя да доведе Путин до масата за преговори, което може да се окаже отправна точка по пътя му към Нобеловата награда, посочва още "Дейли мейл".

Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Според наблюдатели на Кремъл Путин е постигнал двете си основни цели - завръщане на световната сцена и купуване на повече време за постигане на военни успехи в Украйна.

"Не знаем какво предстои, но вероятно можем да се досетим, че Доналд Тръмп не е искал да го каже на глас, след като е поканил обвиняем във военно престъпление на територията на САЩ, аплодира пристигането му, нареди прелитане на военновъздушните сили в чест на касапина от Буча, два пъти се ръкува с него и след това го повози в свръхсекретната си бронирана кола „Звярът"", отбелязва Indipendent. Според изданието "обикновено леденият Владимир Путин вървеше по червения килим като боксьор, правеше гримаси и изглеждаше бъбрив и добронамерен. Позираше, разпервайки ръце и говореше с екипа си, излъчвайки непринудена увереност."

Европейските лидери приветстват усилията на президента Тръмп да спре кръвопролитието в Украйна, да сложи край на агресивната война на Русия и да постигне справедлив и траен мир. Това пише в общо изявление на Европейския съвет, подписано от френския президент Еманюел Макрон, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския министър-председател Киър Стармър, финландския президент Александър Стуб, полския министър-председател Доналд Туск, председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според лидерите следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни разговори, включително с президента Зеленски, с когото той ще се срещне скоро.

"Ние също сме готови да работим с президента Тръмп и президента Зеленски за провеждане на тристранна среща на върха с подкрепата на Европа", съобщават от Брюксел.

В изявлението се подчертава, че Украйна трябва да има неоспорими гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост, пише The Guardian.

"Не трябва да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО", пише още в изявлението.

"Украйна е тази, която трябва да взема решения относно своята територия. Международните граници не трябва да бъдат променяни със сила."

„Нашата подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, за да поддържаме Украйна силна с цел прекратяване на сраженията и постигане на справедлив и траен мир".

"Два въпроса си остават неразрешени в отношенията на Вашингтон с Москва", смята руският посланик във Вашингтон Александър Даркиев.

Първият е този за руските дипломатически имоти, които са били „конфискувани" по времето на администрацията на Барак Обама, а вторият е за директната въздушна връзка между САЩ и Русия, която спря след руската инвазия в Украйна.

Според руския посланик няма голям пробив от срещата на върха в Аляска, пише „Таймс".

Путин отбеляза, че срещата е "протекла по съседски топло", отбелязва в. "Известия".

Изданието припомня, че за последен път лидери на Русия и САЩ са общували на живо през 2021 година в Женева, когато в другото кресло е седял тогавашният президент на САЩ Джо Байдън. Лидерът на Кремъл подчерта сега, че е установил "хубави, преки контакти", посочва "Известия".

В тази връзка Путин спомена телефонните разговори с американския президент и посещенията в Москва на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и редовните контакти между различни ведомства на двете страни.

"Известия" обръща внимание на факта, че Путин е изтъкнал пред медиите желанието на Тръмп да вникне в същността на украинския конфликт и да разбере причините за него. Лидерът на Кремъл напомни, че за Москва ситуацията в Украйна е свързана с фундаменталните въпроси на безопасността на Руската федерация, при това Москва винаги е смятала украинския народ за братски.

"Очакванията ми се оправдаха, защото аз не очаквах нищо. Получи се най-вероятният изход от срещата - договориха се да се договарят по-нататък", казва за изданието Сергей Полетаев, анализатор, съосновател и редактор на проекта "Ватфор".

"Проблемите са два. Първо - Тръмп не се счита за страна по конфликта и не иска да се замесва в него, а Путин е на обратната позиция - убеден е, че само Тръмп може да вземе принципно решение за края на войната. Ако двамата са се разбрали по този въпрос, по-натам работите ще станат. Вторият проблем е позицията на Европа и Украйна, които все още са решени да продължат да воюват. Според мен този проблем може да се реши само на фронта", казва Полетаев.

Руският президент Владимир Путин при кацането в Аляска Снимка: Ройтерс

"С изтребители, червен килим и обнадеждаващ лозунг „В преследване на мира" президентът Доналд Тръмп посрещна руския си колега Владимир Путин на среща на върха в Аляска в петък, чиито резултати останаха напълно неясни след внезапното ѝ приключване - отбелязва Си Ен Ен в коментара си. - След близо тричасова среща двамата мъже излязоха, за да обявят напредък. Но напуснаха насрочената си пресконференция, без да обяснят какво точно са постигнали. Едно нещо беше очевидно: Нямаше постигната сделка. А прекратяването на огъня, което Тръмп каза, че иска да бъде въведено след края на срещата на върха, далеч не беше реалност, тъй като той все повече възлагаше отговорността на украинския президент Володимир Зеленски да „постигне сделка"."

Американският президент Доналд Тръмп при кацането в Аляска Снимка: Ройтерс

Срещата на върха по минути

10:22 ч. местно време в Аляска (часовата ни разлика с Аляска е около 11 часа) — Президентът Тръмп каца в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж.

10:55 ч. Самолетът на президента Путин каца.

11:08 ч. Двамата лидери слизат почти едновременно, стъпват на червените килими, ръкуват се (Тръмп ръкопляска, когато Путин се приближава).

Тръмп и Путин си стиснаха ръцете на летището в Анкоридж, като първо американският президент приятелски го потупа по ръката, а след това и руският му колега не остана по-назад.

Вървейки по червения килим Путин не пропусна да демонстрира близостта си с американеца, като сложи ръка на гърба му, а Тръмп сякаш, за да го чуе по-добре направи същото.

Двамата се отправят към платформа с надпис „АЛЯСКА 2025", докато военни самолети — F-22 и бомбардировачи B-2 — прелитат над главите им. Жест, който видимо зарадва Путин и той публично изрази одобрението си.

Заставайки на платформата за снимки, двамата президенти се изправиха за снимка пред медиите, дошли на летището. Въпреки че всички се опитваха да зададат въпросите си, Тръмп и Путин упорито мълчаха. Единствено Путин разнообрази пейзажа като артистично даде знак, че нищо не чува, макар че медиите достатъчно високо се провикваха.

Веднага след това двамата нарушиха всички правила на протоколите за сигурност като Тръмп покани Путин да се качи в неговия свръхсекретен брониран автомобил "Звяра". От него Путин усмихнат помаха на насъбралото се множество. Всъщност това бе единственото място, на което двамата президенти са разговаряли насаме.

11:30–11:32 ч. Започна срещата на върха, двамата президенти видимо вече са загубили приповдигнатото си настроение от летището и отказват да отговарят на въпроси.

Разговорите са при закрити врати във формат 3 на 3: Тръмп е заедно с държавния секретар Марко Рубио и пратеника Стив Виткоф; До Путин са министърът на външните работи Сергей Лавров и съветника му Юрий Ушаков.

От 11:32 ч. до около 14:15 ч. разговорите се провеждат при закрити врати. Според някои срещата е продължила 2 часа и 40 минути, а според други 3 часа, въпреки че по предварителните прогнози тя бе планирана да е поне 6 часа заедно с работния обяд между делегациите.

14:18 ч. Срещата на върха приключва и двамата лидери излизат за съвместна пресконференция.

След 14:50 ч. започва приблизително 12-минутната пресконференция. На нея Путин отбеляза „конструктивната атмосфера на взаимно уважение", докато Тръмп определи срещата като „изключително продуктивна". Според него „много точки бяха договорени", но „няма сделка, докато няма сделка".

15:06 ч. Путин предлага последваща среща на върха да бъде в Москва. Тръмп отговаря предпазливо, че няма да е лесно, но ще се постарае.

Въпреки че на медиите бе обещана пресконфеенция, такава нямаше и лидерите се задоволиха единствено с кратките си изявления.

Около 16:00 ч. местно време Тръмп се качи на борда на Air Force One и излетя от Анкоридж, а делегацията на Путин се отправи към самолета му. Официалният обяд беше отменен.