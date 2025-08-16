Стачка блокира полетите на Air Canada

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Air Canada спря всички полети, тъй като над 10 000 стюардеси на авиокомпанията стачкуват, съобщи Си Ен. Ен.

В събота сутринта изтече крайният срок за постигане на споразумение.

Стачката остави пътници по целия свят блокирани по време на пиковия летен туристически сезон.

Говорител на Канадския съюз на държавните служители потвърди, че стачката е започнала, след като не е постигнато споразумение, а авиокомпанията заяви, че ще спре дейността си.

Ожесточена битка за договор между най-голямата канадска авиокомпания и синдиката, представляващ 10 000 от нейните стюардеси, ескалира в петък. Тогава профсъюзът отхвърли искането на авиокомпанията да влезе в правителствен арбитраж, който би премахнал правото ѝ на стачка и би позволил на трета страна посредник да реши условията на нов договор, пише bTV.

Стюардесите напуснаха работа около 1 ч. източно канадско време в събота. Приблизително по същото време Air Canada заяви, че ще започне да забранява на стюардесите да влизат в летищата.

Федералният министър на труда на Канада Пати Хайду се срещна с представители на авиокомпанията и синдиката в петък вечерта и ги призова да работят по-усърдно, за да постигнат споразумение веднъж завинаги.

„Неприемливо е, че е постигнат толкова малък напредък. Канадците разчитат и на двете страни да положат максимални усилия", каза Хайду в изявление, публикувано в социалните медии.