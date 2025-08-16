Влюбени в селото си италианци го превърнаха в галерия на открито (Снимки)

Няма начин да не се изненадате, ако попаднете в миниатюрното селце Постичола – то е част от намиращата се наблизо община Рока Синибалда. За много римляни то е напълно непознато, въпреки че е на 80-ина километра северно от столицата.

Повечето стенописи са дело на Уман, както е псевдонимът на Мануела Мерло Повечето стенописи са дело на Уман, както е псевдонимът на Мануела Мерло

Веднъж стъпите ли в него обаче, се влюбвате моментално в колоритния му и весел облик. Че жителите на Постичола обичат селото си безкрайно, става ясно веднага – достатъчно е да видите как се грижат за външния вид на къщите, улиците, малките площадчета. В малкото борго, както се наричат средновековните квартали в италианските села, всичко е украсено и изрисувано. С артистични инсталации и с murales, или стенописи, са покрити много от стените на къщите по желанието на самите им обитатели. Рисунките изобразяват все моменти от миналото или от занаята, с който е свързан съответният собственик. Затова чрез стенописите пред вас оживяват от плетачът на кошници до ковачът и перачката.

Част от стенописите Част от стенописите

Постичола се намира до дигата на изкуственото езеро Турано, на няколко километра от град Риети в Лацио. Това е една от най-обичаните зони за любителите на ваканции с кемпери заради прелестните пейзажи и зеленина наоколо. Тук може да се наслаждавате на свежест и хладина до водите на Турано, чиито цветове преливат до изумрудено зелено, когато през лятото са огрени от слънцето.

Част от стенописите Част от стенописите

Постичола има и свой „разпръснат" музей на традициите на селските занаяти. Катерейки се по чаровните му и виещи се улички, се натъквате на различни сцени, пресъздаващи чрез инструменти от миналото моменти от дейностите на обитателите му. Любовта им към селото може да се види дори от начина, по който са изрисували пощенските си кутии, саксиите за цветя, улуците за вода. Всеки предмет е превърнат в малка творба на street art, или на уличното изкуство. Повечето от стенописите са дело на Мануела Мерло, известна с артистичния псевдоним Уман.

Част от стенописите Част от стенописите

Постичола е част от т.нар. Път на Свети Бенедикт в рамките на седмия от общо 16-те маршрута. От високите части на селото се откриват прелестни гледки към заобикалящите го гори, вижда се и Романският мост, който навремето бил разделителната граница между Папската държава и Кралство Неапол.