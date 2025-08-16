ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките медии за срещата Тръмп - Путин: Много шоу...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21118127 www.24chasa.bg

Виктор Орбан: Светът е по-безопасен след срещата Тръмп-Путин

1412
Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска, заяви днес министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга", написа Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

"Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера", посочи той.

Виктор Орбан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)