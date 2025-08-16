Виктор Орбан: Светът е по-безопасен след срещата Тръмп-Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска, заяви днес министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга", написа Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

"Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера", посочи той.