Гръцките медии за срещата Тръмп - Путин: Много шоу и малко същност

Много шоу и малко същност, пише гръцкият ежедневник „Прото тема" в обзор за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предава БТА.

Изданието коментира, че от една среща, посветена на първата стъпка към мира в Европа и прекратяването на най-кървавата война след Втората световна, човек би очаквал поне една пресконференция, на която президентите да представят някакви трошици напредък, но тези надежди останаха напразни.

„Катимерини" също пише, че след три часа разговори Тръмп и Путин са отпътували без да достигнат до договореност за спиране на огъня в Украйна. Вестникът също се спира на „хореографията" на посрещането и на видимата „химия" между двамата лидери, след която обаче президентите дори не са отговорили на въпроси на журналисти.

„Та неа" поставя акцента върху впечатляващия обрат в международния образ на руския президент Путин, който от изолацията, наложена от Запада след инвазията в Украйна, внезапно се озова посрещнат с почести от президента на САЩ.

Държавната гръцка телевизия ЕРТ започва репортажа си от Аляска с констатацията, че след срещата Тръмп – Путин са останали повече въпроси, отколкото отговори.

По-сдържано в разочарованието си е лявото издание „Ефимерида тон синдактон", което пише, че въпреки липсата на информация за детайлите от разговора Тръмп – Путин, дипломатическите фактори са в движение, Тръмп е провел разговори с лидерите на страните от НАТО и Европа, а украинският президент Володимир Зеленски заминава за среща с американския президент във Вашингтон в понеделник.