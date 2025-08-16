ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия в Антарктида

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се готви за четвъртата си мисия в Антарктида.

Задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

През трите успешни плавания полярниците ни и учените на борда проучваха слънчевата активност, микробиологията при ендемични организми, изследваха щамове за нови лекарства, пише БНТ.

Очаква се началото на четвъртата експедиция да бъде отново през месец ноември.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

