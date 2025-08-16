Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия в Антарктида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се готви за четвъртата си мисия в Антарктида.

Задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

През трите успешни плавания полярниците ни и учените на борда проучваха слънчевата активност, микробиологията при ендемични организми, изследваха щамове за нови лекарства, пише БНТ.

Очаква се началото на четвъртата експедиция да бъде отново през месец ноември.