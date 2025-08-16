Европа за срещата Тръмп-Путин: Украйна трябва да взема решения за територията си (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съвет публикува общо изявление, подписано от френския президент Еманюел Макрон, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския министър-председател Киър Стармър, финландския президент Александър Стуб, полския министър-председател Доналд Туск, председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Изявлението, направено в отговор на срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска, която не доведе до мирно споразумение, гласи:

„Лидерите приветстват усилията на президента Тръмп да спре кръвопролитието в Украйна, да сложи край на агресивната война на Русия и да постигне справедлив и траен мир.

Както каза президентът Тръмп: "няма сделка, докато няма сделка". Както е предвидено от президента Тръмп, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни разговори, включително с президента Зеленски, с когото той ще се срещне скоро.

Ние също сме готови да работим с президента Тръмп и президента Зеленски за провеждане на тристранна среща на върха с подкрепата на Европа."

В изявлението се подчертава, че Украйна трябва да има неоспорими гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост, пише The Guardian.

"Приветстваме изказването на президента Тръмп, че САЩ са подготвени да предоставят гаранции за сигурност. Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля. Не трябва да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО", пише още в изявлението.

"Украйна е тази, която трябва да взема решения относно своята територия. Международните граници не трябва да бъдат променяни със сила."

„Нашата подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, за да поддържаме Украйна силна с цел прекратяване на сраженията и постигане на справедлив и траен мир".

"Докато кръвопролитието в Украйна продължава, ние сме готови да поддържаме натиска върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и по-широките икономически мерки, за да оказваме натиск върху руската военна икономика, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир".

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който гарантира жизненоважните интереси за сигурността на Украйна и Европа", допълват европейските лидери.