Вижте как Путин положи цветя на гробовете на загиналите съветски пилоти в Аляска (Видео)

След срещата на върха с Доналд Тръмп руският президент Владимир Путин се отправи към гробището Форт Ричардсън в Аляска, за да положи цветя на гробовете на загиналите съветски пилоти там.

Историята започва с програмата Lend-Lease по време на Втората световна война, когато американски и съветски летци са се обучавали заедно в Аляска. Много от тях са загинали там по време на учения или когато са транзитирали произведените изтребители в САЩ към Европа.

Гробовете се поддържат като част от специална секция във Форт Ричардсън, където на надгробни плочи са изписани имената, званията и подробностите за службата на всеки съветски пилот, уточняват от Fox. (Видеото може да видите тук).