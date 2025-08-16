ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21118413 www.24chasa.bg

Вижте как Путин положи цветя на гробовете на загиналите съветски пилоти в Аляска (Видео)

3220
Путин положи цветя пред гробовете на загиналите съветски летци в Аляска. СКРИЙНШОТ: Х

След срещата на върха с Доналд Тръмп руският президент Владимир Путин се отправи към гробището Форт Ричардсън в Аляска, за да положи цветя на гробовете на загиналите съветски пилоти там. 

Историята започва с програмата Lend-Lease по време на Втората световна война, когато американски и съветски летци са се обучавали заедно в Аляска. Много от тях са загинали там по време на учения или когато са транзитирали произведените изтребители в САЩ към Европа. 

Гробовете се поддържат като част от специална секция във Форт Ричардсън, където на надгробни плочи са изписани имената, званията и подробностите за службата на всеки съветски пилот, уточняват от Fox. (Видеото може да видите тук).

Путин положи цветя пред гробовете на загиналите съветски летци в Аляска. СКРИЙНШОТ: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)