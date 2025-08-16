ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Чешкият премиер: Путин е заинтересован единствено от завземане на територии

Петр Фиала СНИМКА: Туитър/Petr Fiala

Вчерашната среща в американския щат Аляска между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, е показала, че докато Вашингтон и неговите съюзници се стремят към мир, Кремъл иска териториални придобивки, заяви днес министър-председателят на Чехия Петър Фиала, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобивки и от възстановяването на Съветската империя", каза Фиала.

