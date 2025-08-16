ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултатът от срещата Тръмп-Путин - виж оживялата ...

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат на преговорите в Аляска

Премиерът на Словакия Роберт Фицо. Снимка: КАДЪР: Фейсбук/Robert Fico

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви днес, че приветства процеса, започнат от президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска за прекратяване на войната в Украйна и следващите дни ще покажат дали големите страни от Европейския съюз ще го подкрепят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Президентите започнаха жизненоважен процес в Аляска", написа в платформата "Фейсбук" словашкият премиер, който се разграничи от повечето западни съюзници, като посети Москва два пъти от миналата година насам и отказа да предостави официална военна помощ на Украйна.

"Предстоящите дни ще покажат дали големите играчи в ЕС ще подкрепят този процес... или дали неуспешната европейска стратегия за отслабване на Русия чрез този конфликт с всякакви, буквално невероятни, финансови, политически или военни помощи за Киев ще продължи", заключи Фицо.

