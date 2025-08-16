Макрон: Ще поддържаме натиска срещу Русия, докато продължава агресивната й война

От съществено значение е да продължим да подкрепяме Украйна и да поддържаме натиска срещу Русия, докато продължава нейната агресивна война и докато не бъде установен солиден и траен мир, зачитащ правата на Украйна, отбеляза френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Х.

Според него "всеки траен мир трябва да бъде придружен от непоколебими гаранции за сигурност".

"В тази връзка приветствам готовността на Съединените щати да допринесат затова - посочи още той. - Ще работим по този въпрос с тях и с всички наши партньори в Коалицията на желаещите, с които ще се срещнем отново скоро, за да постигнем конкретен напредък. Ще бъде от съществено значение също така да извлечем всички поуки от последните 30 години, по-специално от добре установената тенденция на Русия да не спазва собствените си ангажименти."

Според него европейските лидери ще продължат да работят в тясно сътрудничество с президента Володимир Зеленски, за да защитят интересите си в дух на единство и отговорност.

"Франция остава твърдо на страната на Украйна", завършва поста си Макрон.