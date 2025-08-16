ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултатът от срещата Тръмп-Путин - виж оживялата ...

Кая Калас: Решимостта на Тръмп е от жизненоважно значение за войната в Украйна

1448
Кая Калас

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас каза в разпространено днес изявление, че Русия няма намерение да прекрати войната в Украйна "в близко бъдеще", но САЩ имат силата да наложат провеждането на сериозни преговори, предаде Ройтерс.

"Решимостта на президента (Доналд) Тръмп да постигне мирно споразумение е от жизненоважно значение... Путин продължава да протака преговорите и се надява, че ще се измъкне. Той напусна Анкоридж без да поеме никакви ангажименти", заяви ръководителят на европейската дипломация.

"САЩ имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно. ЕС ще работи с Украйна и САЩ", изтъкна Калас.

Кая Калас

Четете още

