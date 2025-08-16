Зеленски след разговор с Тръмп: Трябва реален мир, а не пауза между руските инвазии

Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на Украйна с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинския лидер в "Телеграм".

"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.

Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната, пише bTV.

"Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски.

Той благодари също на партньорите за помощта.