Стармър: Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Зеленски

Киър Стармър СНИМКА: Х/@Keir_Starmer

Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без участието на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА. Стармър също така изрази похвала за американския президент Доналд Тръмп за "стремежа му да сложи край на кръвопролитията".

Британският премиер проведе по-рано днес разговори със западните съюзници след срещата на върха в Анкоридж между Тръмп и руския президент Владимир Путин, пише БТА.

"Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на нелегитимната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа да се сложи край на кръвопролитията заслужава похвала. Въпреки че е постигнат напредък, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни преговори с участието на президента Зеленски. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без него", заяви Стармър след поредицата от разговори със западни лидери.

