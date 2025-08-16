ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за IV кръг на II лига и класиране+тв

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21119159 www.24chasa.bg

Датският премиер за срещата в Аляска: Нямаше споразумение, напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ

1792
Мете Фредериксен СНИМКА: Х/@KarstenMarrup

Датският премиер Мете Фредериксен призова към предпазливост и определи ситуацията като "несигурна" след срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, съобщи агенция Франс прес.

"В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди", заяви Фредериксен в интервю за датската държавна телевизия.

"Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир", подчерта тя.

Нейните изявления съвпадат с позицията на френския президент Еманюел Макрон, който също призова за бдителност и за поддържане на "натиска" върху Русия, отбелязва АФП.

За датския премиер, чиято страна пое ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС до края на 2025 г., е от ключово значение Украйна да продължи да получава подкрепа, а Европа да се превъоръжи, пише БТА.

"Когато се събудих тази сутрин, първата ми мисъл бе, че трябва да ускорим още повече процеса на превъоръжаване", подчерта Фредериксен.

Мете Фредериксен СНИМКА: Х/@KarstenMarrup

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)