Датският премиер за срещата в Аляска: Нямаше споразумение, напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датският премиер Мете Фредериксен призова към предпазливост и определи ситуацията като "несигурна" след срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, съобщи агенция Франс прес.

"В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди", заяви Фредериксен в интервю за датската държавна телевизия.

"Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир", подчерта тя.

Нейните изявления съвпадат с позицията на френския президент Еманюел Макрон, който също призова за бдителност и за поддържане на "натиска" върху Русия, отбелязва АФП.

За датския премиер, чиято страна пое ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС до края на 2025 г., е от ключово значение Украйна да продължи да получава подкрепа, а Европа да се превъоръжи, пише БТА.

"Когато се събудих тази сутрин, първата ми мисъл бе, че трябва да ускорим още повече процеса на превъоръжаване", подчерта Фредериксен.