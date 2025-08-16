ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за IV кръг на II лига и класиране+тв

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21119219 www.24chasa.bg

Мерц: Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир

1252
Фридрих Мерц. Снимка Архив

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир след срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността", написа канцлерът на Германия в "Екс", където повтори части от общата декларация, разпространена по-рано днес от европейски лидери, включително и от Мерц.

Фридрих Мерц. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)