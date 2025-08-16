Мерц: Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир след срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността", написа канцлерът на Германия в "Екс", където повтори части от общата декларация, разпространена по-рано днес от европейски лидери, включително и от Мерц.