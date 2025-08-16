Евродепутати призоваха ЕК да реагира на събитията в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Групата на "Европейската народна партия - Европейски демократи" в Европейския парламент призова Европейската комисия да реагира на настоящите събития в Сърбия.

"В Сърбия мирните протестиращи, включително студенти и малолетни, биват бити, арестувани и застрашени", пише групата в профила си в Екс. "Нашият генерален секретар Сандро Гози призова ЕК да реагира. Европейският съюз не може да си затваря очите - необходима е твърда позиция, с конкретни последици за процеса на присъединяване на Сърбия".

В съобщението се допълва, че ако Сърбия иска да стане част от ЕС, трябва да уважава основните човешки права. "Върховенството на закона не е опционално", се подчертава още.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм, пише БТА.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.