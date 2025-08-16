Зеленски: Руснаците може скоро да опитат да засилят натиска и ударите по украинските позиции

Руснаците може скоро да опитат да засилят натиска и ударите по украинските позиции, изхождайки от дипломатическата ситуация около Украйна. Това заяви президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

"Въз основа на политико-дипломатическата ситуация около Украйна и като знаем подлостта на Русия, предвиждаме, че руската армия в най-близките дни може да се опита да засили натиска и ударите срещу украинските позиции с цел създаване на по-изгодни политически обстоятелства за разговори със световни фигури. Установяваме придвижването и подготовката на руските войски", написа Зеленски.

Украинският президент подчерта, че Украйна ще противодейства - ако е необходимо, дори асиметрично. "Помолих главнокомандващия въоръжените сили да разговаря с бойните командири. Украйна се нуждае от силни позиции и наистина осезаемо противодействие срещу врага", подчерта Зеленски.