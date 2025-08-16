Гърция се бори с няколко пожара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко пожара са активни днес в Гърция, като усилията за потушаването им продължават през целия ден.

Горски пожар избухна днес в региона на Ахая и Илиа на Западен Пелопонес, като горски територии и ниска растителност са обхванати от пламъците, съобщава в. "Катимерини".

Пожарът край Илиа близо до селища, като гръцките власти са предупредили жителите да имат готовност за евентуална евакуация. Общо 35 пожарникари с няколко наземни екипа и три противопожарни самолета се борят със стихията.

В Ахая, която бе обхваната от няколко горски пожара тази седмица, местните жители са готови за нови съобщения с предупреждение, след избухването на поредния пожар днес.

Пожар избухна днес следобед и на територията на старо сметище близо до Халки, Лариса, Централна Гърция, край националната автомагистрала, пише в. "Катимерини". На място пожарникари се борят със стихията, а полиция регулира трафика по магистралата. Лентата за движение в посока Солун е затворена и предизвиква затруднения в трафика, пише БТА.

Трима мъже, обвинени в палеж в района на Патра днес се явиха в съда, като един от тях ще трябва да свидетелства отново в понеделник.

Отделно бе съобщено, че големият пожар, възникнал във вторник следобед в северната част на Хиос, е нанесъл минимални щети на византийската църква "Св. Георги" и на замъка "Волисос", съобщава АНА-МПА.