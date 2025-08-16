Българка е намушкана с нож от мъжа си в Гърция

45-годишна българка, живееща в община Апокоронас, на остров Крит в Гърция, е настанена на лечение в болница „Агиос Георгиос" в Ханя с множество удари по тялото, нанесени със стол, и 10 прободни рани. Това съобщава изданието "НеаКрит". Според полицията, извършителят е нейният 56-годишен партньор, който е арестуван.

56-годишният мъж, също от България, е рецидивист за друг инцидент на домашно насилие, а жената е отказала да бъде настанена на безопасно място, както ѝ е било предложено, въпреки че остава в болницата за лечение поради тежестта на нараняванията. Според известните до момента данни, двойката е имала разгорещен спор през нощта. 56-годишният мъж я е удрял по тялото със стол, а в опит да избяга, тя е излязла от къщата и се е опитала да се скрие в кола. Предполагаемият извършител обаче я е настигнал, влязъл е в колата от страната на пътника и я е ударил с остър предмет (нож), причинявайки ѝ множество наранявания.

Полицията е била уведомена и мъжът, за когото преди това е било подадено сигнал за домашно насилие, е бил арестуван. 46-годишната жена е била откарана в болница.