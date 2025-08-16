Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха при поредната израелска офанзива в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха по време на поредната израелска офанзива в ивицата Газа, съобщи днес службата за гражданска отбрана на анклава, контролирана от "Хамас", съобщи агенция Франс прес.

Говорителят на службата Махмуд Басал каза пред АФП, че един от кварталите в северната част на град Газа е подложен на интензивни бомбардировки от почти седмица.

"Смятаме, че над 50 000 души са останали в квартал Зейтун в града, повечето от които са без вода и храна", каза той и обвини Израел в "етническо прочистване".

"Местните жители нямат къде да се скрият. Ситуацията е катастрофална", заяви Басал, изразявайки безпокойство от операциите на израелската армия в град Газа.

Представител на контролираното от "Хамас" вътрешно министерство в Газа каза пред АФП, че Израел продължава операцията си в района на Зейтун, унищожавайки десетки къщи и улици.

Израел обяви преди дни, че се готви да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери с цел да победи "Хамас" и да освободи израелските заложници, пише БТА.

Вчера израелската армията потвърди, че нейните войски провеждат серия от операции в покрайнините на град Газа, където от няколко дни жителите съобщават за интензивни удари и офанзива на сухопътни израелски части.