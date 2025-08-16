ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Навършиха се две години от убийството на Алексей П...

Франция призова Израел да отмени плана си за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг

Франция СНИМКА: Pixabay

Франция призова Израел да отмени плана си за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг, като според Париж този проект представлява "сериозно нарушение на международното право", предаде агенция Франс прес.

"Франция категорично осъжда решението на израелските власти да одобрят проекта за изграждането на над 3000 жилища на изток от Йерусалим", заяви говорител на френското министерство на външните работи.

Реализацията на този проект би разделила Западния бряг на две и би нанесла сериозен удар върху перспективите за решението за две държави, което е единственото, способно да гарантира траен мир и сигурност за израелците и палестинците, смята Париж, пише БТА.

Франция подчертава, че продължава да работи в тясно сътрудничество с европейските си партньори, за да увеличи натиска върху Израел с цел да се прекрати колонизацията, включително чрез нови санкции срещу лицата и организациите, отговорни за нея.

Преди дни израелският крайнодесен министър на финансите Бецалел Смотрич призова за ускоряване на ключовия проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг и за анексиране на тази палестинска територия, окупирана от Израел през 1967 г. Призивът на Смотрич бе в отговор на обявеното намерение на няколко страни, сред които и Франция, да признаят палестинската държава.

Редица страни, сред които Франция, Великобритания, Канада и Австралия, заявиха, че обмислят да признаят палестинската държава на 80-та сесия на Общото събрание на ООН през септември в отговор на военната кампания на Израел в Газа. Почти 150 от 193-те страни членки на ООН, сред които и България, вече са признали палестинската държава.

