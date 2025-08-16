Стотици хиляди либийци днес гласуват на местни избори в около 50 града, включително в столицата Триполи, след инциденти и нередности, които принудиха Висшата национална избирателна комисия (HNEC) да отложи гласуването в някои избирателни секции. Това съобщи агенция Франс прес.

По време на този втори етап от местните избори съответните избирателни секции отвориха врати още в 9 ч. местно време (7 ч. по Гринуич), за да могат около 380 000 избиратели да гласуват. В западната част на Либия около избирателните секции имаше засилено полицейско присъствие, осигурено от министерството на вътрешните работи на правителството на националното единство, базирано в Триполи.

Либия се управлява от две паралелни правителства - едното, ръководено от премиера Абдел Хамид Дбейба, се намира в столицата Триполи и е признато от ООН, а другото - базирано в източната част, е под контрола на генерал Халифа Хафтар.

По план след първия етап от местните избори през ноември миналата година вотът трябваше да се проведе в 63 окръга - 41 в западната част на Либия, 13 в източната и 9 в южната. Гласуване обаче ще има само в 58 града, след като либийската висша избирателна комисия отложи изборите в други окръзи, пише БТА.

В края на юли вотът бе отложен в 11 града - 10 от тях в източната и южната част на страната, контролирани от лагера на генерал Хафтар. Като причина бяха посочени "нередности", включително безпричинно спиране на раздаването на карти на избиратели.

Днес комисията обяви и отлагането на изборите до 23 август в още седем окръга, предимно в западната част на страната, след умишлени палежи, при които бяха унищожени изборни материали.

Преди дни избирателната комисия също съобщи за "въоръжено нападение" срещу нейните офиси в либийския град Злитен, намиращ се на 150 км източно от столицата.

"Такива престъпни действия представляват ново сериозно посегателство върху изборния процес и опит да се подкопае правото на хората да избират своите представители и да се възпрепятства демократичният процес", заяви Мисията на ООН за подкрепа в Либия.

След падането от власт и смъртта на Муамар Кадафи през 2011 г., с което приключи 42-годишното му управление, Либия проведе първите си свободни избори през 2012 г., за да избере парламент. Последваха местни избори в цялата страна през 2013 г., както и нови парламентарни избори през юни 2014 г., белязани от нова вълна на насилие и много слаба избирателна активност.