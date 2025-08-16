ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец започна с ЦСКА

Тръмп към Зеленски: Путин иска целия Донбас

2016
Тръмп и Зеленски КАДЪР: АРХИВ

В Аляска руският лидер Владимир Путин е поискал изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донбас. Това е съобщил президентът на САЩ Доналд Тръмп на украинския си колега Володимир Зеленски и на европейските лидери, предаде агенция „Блумбърг", позовавайки се на информирани източници.

В същото време ръководителят на Белия дом заяви, че сега решението за териториите остава на Украйна. Според агенцията, цитирана от УНИАН, думите на Тръмп предизвикват безпокойство сред някои европейски служители. Те се опасяват, че Тръмп ще окаже натиск върху Зеленски да отстъпи територии в замяна на мирно споразумение.

Тръмп каза също на лидерите, че Путин ще се съгласи, ако САЩ готови да допринесат за гарантиране на сигурността на Украйна, която да не е свързана с НАТО, добавиха източниците, цитира Би Ти Ви.

Тръмп и Зеленски КАДЪР: АРХИВ

Четете още

