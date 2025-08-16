Путин: Преговорите между Русия и САЩ бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп.

Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата, пише БТА.