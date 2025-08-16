ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец започна с ЦСКА

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21119703 www.24chasa.bg

Путин: Преговорите между Русия и САЩ бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения

828
Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп.

Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата, пише БТА.

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)