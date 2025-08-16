Доналд Туск: Путин отново доказа, че е хитър и безмилостен играч

"Днес е още по-ясно, че Русия уважава само силните, а Путин отново доказа, че е хитър и безмилостен играч. Ето защо е толкова важно да се запази единството на целия Запад". Това написа в социалната мрежа "X" полският премиер Доналд Туск след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

"Западът трябва да остане обединен, тъй като навлиза в решаващ момент за бъдещето на Украйна и европейската сигурност. Играта за бъдещето на Украйна, сигурността на Полша и цяла Европа навлезе в решаваща фаза", пише още Туск.