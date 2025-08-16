ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте суперекстрите на "Звяра", където Тръмп и Пут...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21119800 www.24chasa.bg

Ердоган: Срещата между Тръмп и Путин дава нов тласък за прекратяването на войната

1412
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган наруши мълчанието, което запази след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска и излезе с коментар за резултата от нея, който публикува в профила си във Фейсбук.

"Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин дава нов тласък за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Посрещаме с удовлетворение срещата на върха в Аляска и пожелаваме с присъединяването и на украинския президент Володимир Зеленски в този нов етап да бъдат поставени основите на трайния мир", заяви Ердоган.

В позицията си той подчерта, че Турция е готова на всякаква подкрепа за установяването на мир, пише БТА.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)