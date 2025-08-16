Зеленски: Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че неговите войски са постигнали успехи на източния фронт, предаде ДПА.

"Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи в някои изключително трудни райони в Донецка област", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" след среща с началника на украинската армия Олександър Сирски.

Зеленски уточни, че силите на Украйна имат успехи край градовете Добропиля и Покровск.

Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.

"Главнокомандващият също така докладва за действията на нашите части в областите Суми, Харков и Запорожие. Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски в публикацията си след разговора със Сирски.

ДПА посочва, че не е могла да потвърди данните за ситуацията на бойното поле чрез независим източник.

Зеленски предупреди, че въпреки успешните настъпления, има опасност от руски контраатаки, пише БТА.

"Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украинските позиции, за да създаде по-благоприятни политически условия за преговори с глобални играчи", добави Зеленски в публикацията си в "Екс". "Документираме движението и подготовката на руските войски. Разбира се ще противодействаме, ако се наложи и асиметрично", увери Зеленски.