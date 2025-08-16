ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Дискусии в социалните мрежи не са решени...

Ураганът "Ерин" се засили до пета категория, вече е катастрофален

Сателитна снимка на урагана. Снимка Ройтерс

Първият Атлантически ураган през 2025 г. "Ерин" се е превърнал в катастрофален ураган от Категория 5, съобщи Националният център за урагани на САЩ (NHC), предаде Ройтерс.

Бурята в момента е на 170 км северно от Ангуила (британска отвъдморска територия в Източните Кариби), с максимални устойчиви ветрове близо до 255 км/ч.

Ден по-рано NHC съобщи, че се очаква "Ерин" да се засили над югозападния Атлантик през уикенда и през следващата седмица.

Вълните, генерирани от "Ерин", ще засегнат през уикенда части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос, съобщи NHC по-рано в събота. Вълните ще се разпространят до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на Съединените щати в началото на следващата седмица.

Инвестиционният мениджър на ILS Twelve Securis заяви в петък, че се очаква "Ерин" да остане достатъчно далеч в открито море, за да предпази източното крайбрежие на САЩ от значителни удари, информира БНР.

Прогнозира се бурята да премине северно от северните карибски Подветрени острови, преди да се обърне на север между източното крайбрежие на САЩ и Бермудските острови около понеделник.

Очаква се "Ерин" да създаде области с обилни валежи до неделя в северните Подветрени острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико, съобщи NHC.

