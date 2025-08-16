Лидерите на северните и балтийските страни твърдо ще подкрепят Киев

Лидерите на северните и балтийските страни заявиха, че остават непоколебими в подкрепата си за Киев и за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на руската агресия срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Лидерите на Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция излязоха с общо изявление, в което подчертават, че постигането на мир между Украйна и Русия изисква прекратяване на огъня и гаранции за сигурността на Украйна.

"Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да участват в гаранциите за сигурност. Не трябва да се налагат ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с други страни", пише още в текста.

По-рано Тръмп заяви, че е постигнал съгласие с руския си колега Владимир Путин, че трябва да се търси мир без предварително прекратяване на огъня, отбелязва Ройтерс.