ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Дискусии в социалните мрежи не са решени...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21120179 www.24chasa.bg

Лидерите на северните и балтийските страни твърдо ще подкрепят Киев

1176
Лидерите на северните и балтийските страни остават непоколебими в подкрепата си за Киев Снимка: pixabay

Лидерите на северните и балтийските страни заявиха, че остават непоколебими в подкрепата си за Киев и за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на руската агресия срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Лидерите на Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция излязоха с общо изявление, в което подчертават, че постигането на мир между Украйна и Русия изисква прекратяване на огъня и гаранции за сигурността на Украйна.

"Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да участват в гаранциите за сигурност. Не трябва да се налагат ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с други страни", пише още в текста.

По-рано Тръмп заяви, че е постигнал съгласие с руския си колега Владимир Путин, че трябва да се търси мир без предварително прекратяване на огъня, отбелязва Ройтерс.

Лидерите на северните и балтийските страни остават непоколебими в подкрепата си за Киев Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)