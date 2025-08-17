Буря с пориви до 100 км/ч отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ (Снимки, видео)

Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика" и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства, съобщава Нова тв.
Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.
Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.
A severe thunderstorm with strong winds tore the roof off a four-story apartment building in Mount Prospect tonight. Video from the Citizen app shows the back side of the building with extensive damage and debris all over the ground.— WGN TV News (@WGNNews) August 17, 2025
FULL STORY: https://t.co/nRl4kSvsWt pic.twitter.com/ZhrRoG0HFj
The roof of a Mount Prospect apartment building was torn off and approximately 60 units displaced after strong storms ripped through the area on Saturday. https://t.co/2ZPcubsdBP— FOX 32 News (@fox32news) August 17, 2025
“VERY SAD DAY FOR ME:” Multiple families are displaced in Mount Prospect after being forced into the pouring rain when their 60-unit apartment building’s roof was partially ripped off during Saturday’s severe storm.— Tre Ward (@TreWardTV) August 17, 2025
“Look what happened. Destroyed, everything.” @ABC7Chicago #ILwx… pic.twitter.com/yk3MRRnlCl