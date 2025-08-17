Ураганът Ерин достига скорост на вятъра до 255 км/ч в близост до Карибите

Ураганът "Ерин" - първият в Атлантическия океан за сезона - се засили до катастрофалната пета степен по скалата на Сафир-Симпсън, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Бурята се намира на около 285 км североизточно от столицата на Пуерто Рико - Сан Хуан, придружена от постоянни ветрове с максимална скорост от 260 км/ч. Според прогнозите на Центъра "Ерин" ще се насочи на запад-северозапад тази нощ и ще забави движението си, след което ще се придвижи на север в началото на следващата седмица. Очаква се в понеделник той бавно да започне да отслабва. По-рано Центърът по ураганите прогнозира, че "Ерин" ще се засили през следващата седмица. Очаква се окото (центърът - бел. ред.) на урагана да премине край северните Подветрени острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико в неделя и да се премести на изток от островите Търкс и Кайкос и югоизточните Бахами в нощта срещу понеделник.

Вълните, предизвикани от "Ерин", ще засегнат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос през уикенда, съобщи НЦУ. Вълните ще стигнат до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на САЩ в началото на следващата седмица.

"Ерин" породи опасения и от горски пожари, в случай че причинени от човека искри запалят изсъхналата растителност, а бурните сухи ветрове разпалят пламъците.